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Страны Глобального Юга отвернулись от Украины из-за действий Израиля, несмотря на все усилия Запада, сообщает газета The Financial Times.

По словам высокопоставленного дипломата страны – участницы "Большой семерки", Запад определенно проиграл битву за Глобальный Юг, и вся работа, проведенная с его странами в отношении Украины, потеряна.

Он подчеркнул, что после ударов Израиля по сектору Газа у бразильцев, южноафриканцев и индонезийцев больше нет оснований верить словам представителей Запада о ценности прав человека.

Во вторник, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она сказала, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

Кроме того, в результате бомбардировки, осуществленной Израилем, в Газе разрушена

Греческая православная церковь Святого Порфирия. Большинство оказавшихся под завалами – это прихожане, искавшие убежища от авиаударов в исторической церкви Святого Порфирия, а также вынужденные переселенцы из северных и южных районов Газы

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ