Росфинмониторинг заявил о рисках, которые несет приостановка членства в группе "Эгмонт"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Решение о приостановке членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" несет прямые риски для мировой финансовой системы. Ведомство четко обозначило свою позицию по данному вопросу в официальном телеграм-канале.

"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки", – сообщается в публикации.

В ведомстве также подчеркнули, что на фоне принятого решения придется прервать несколько финансовых расследований, которые ведутся на международном уровне, что повлечет за собой определенные риски.

При этом в Росфинмониторинге заявили о намерении продолжать взаимодействовать с государствами, которые "реально заинтересованы в борьбе с экономической преступностью". Для этого, как отметили специалисты, могут быть использованы альтернативные каналы связи.

Ранее Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании в России Международного центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. В документе отмечалось, что Росфинмониторинг может вносить в проект, уже одобренный правительством РФ, изменения, которые существенным образом не скажутся на соглашении.



В России решили ввести запрет на финансовые пирамиды