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РФ переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА – Полянский
Фото: depositphotos/gary718
Москва пересмотрит свое взаимодействие с Секретариатом ООН и генсеком организации, если они примут участие в расследовании в связи с обвинениями в поставках беспилотников Ирана в РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, слова которого передает ТАСС.
Он добавил, что у секретариата ООН нет мандата расследовать что-либо, относящееся к выполнению резолюции СБ ООН 2231.
В конце августа западные СМИ сообщили, что Иран отправил в Россию первую партию ударных беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования в ходе спецоперации на Украине. В США считают, что поставка иранских дронов может помочь Москве заполнить важный пробел в военной кампании на Украине.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о приобретении Россией боевых дронов у Ирана. По словам Пескова, Вооруженные силы РФ используют на Украине отечественную технику с российскими наименованиями.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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