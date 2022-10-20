РФ переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА – Полянский

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Москва пересмотрит свое взаимодействие с Секретариатом ООН и генсеком организации, если они примут участие в расследовании в связи с обвинениями в поставках беспилотников Ирана в РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, слова которого передает ТАСС.

Он добавил, что у секретариата ООН нет мандата расследовать что-либо, относящееся к выполнению резолюции СБ ООН 2231.

В конце августа западные СМИ сообщили, что Иран отправил в Россию первую партию ударных беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования в ходе спецоперации на Украине. В США считают, что поставка иранских дронов может помочь Москве заполнить важный пробел в военной кампании на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о приобретении Россией боевых дронов у Ирана. По словам Пескова, Вооруженные силы РФ используют на Украине отечественную технику с российскими наименованиями.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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