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В мире

20 октября 2017, 05:15

Финляндия заявила о готовности сотрудничать с РФ

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Matti Bjцrkman/Lehtikuva

Финляндия заявила о своей готовности сотрудничать с Россией в рамках кибербезопасности на базе Европейского центра по противодействию гибридным угрозам. Если, конечно, речь не будет идти непосредственно о финской системе безопасности.

Как сообщает "Коммерсант", во время своего интервью глава финского МИД Тимо Сойни, не стал отрицать возможность сотрудничества между двумя странами. Он также заметил, что Европейский центр по противодействию гибридным угрозам – это многонациональный центр и все процессы в нем зависят от финских властей.

Сейчас к работе центра, который был открыт в апреле этого года, уже присоединились Франция, Норвегия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, Швеция, Германия, Эстония, Испания и США.

По словам Тимо Сойни, само по себе открытие центра никак не связанно с угрозой со стороны какой-то конкретной страны, в том числе и со стороны России. Он считает, что мудрое руководство страны должно делать ставку не на оружие, а на предупреждение использования оружия.

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