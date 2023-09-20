В Баку заявили о подготовке плана реинтеграции армянского населения Карабаха

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

План Баку по социально-экономической реинтеграции армян Нагорного Карабаха готов, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, план подготовлен соответствующими ведомствами. Гаджиев добавил, что Азербайджан получил гарантии, что военные формирования Нагорного Карабаха будут разоружены, а военную технику передадут Баку.

Помощник Ильхама Алиева опроверг сообщения о массовых жертвах в результате операции Баку в Нагорном Карабахе.

Накануне Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли как минимум 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек пострадали.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Вопросы, поставленные Баку о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями властей Азербайджана. Встреча состоится в городе Евлах 21 сентября.

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