В Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии Украины на полуостров тщетны, сообщает РИА Новости.

По его словам, турецкий лидер вслух озвучил то, о чем давно говорят не только в западном истеблишменте, но даже в обычном обществе. Как считает парламентарий, на Западе никто не верит в возвращение Крыма Украине.

Он добавил, что Россия не отдаст ни Крым, ни новые регионы, которые вошли в состав страны по итогам проведенных там референдумов.

"За них будут биться и защищать то, что России положено по результатам референдумов", – сказал он.

Накануне Эрдоган заявил, что Владимир Путин не собирается уходить из Крыма. Как рассказал президент Турции, в 2014 году он уже поднимал эту тему в беседе с российским лидером, однако тогда их разговор ни к чему не привел.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска смогут осуществить захват Крыма в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом он считает, что подобное может произойти и за пять месяцев.

Семь лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации