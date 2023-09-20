Алиев заявил, что операция Баку будет остановлена после сдачи оружия армянскими ВС

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках телефонных переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном заявил, что операция в Нагорном Карабахе будет остановлена только после сдачи оружия армянскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, операция Баку направлена на предотвращение новых провокаций Армении в регионе. Он уточнил, что азербайджанская сторона не обстреливает мирных граждан или инфраструктуру, ее цель – легитимные военные объекты.

Кроме того, Алиев обратил внимание, что Азербайджан не раз призывал к диалогу, однако представители армянского населения в Карабахе отвечали отказом. В рамках проведения операции в регионе им еще раз было предложено сесть за стол переговоров.

Азербайджанский лидер пообещал, что антитеррористические мероприятия будут прекращены, когда военные Армении сложат оружие.

Также сообщается, что армянские правоохранители в ночь на 20 сентября разблокировали здание посольства России в Ереване и задержали несколько протестующих. Сначала полиция дала время, чтобы протестующие добровольно отступили, однако, когда они отказались, стражи правопорядка начали их задерживать.

Телефонные переговоры Блинкена и Алиева состоялись 19 сентября. Американский представитель призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. По мнению госсекретаря США, ситуация не решится военным путем, а стороны должны возобновить диалог для урегулирования разногласий.

Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. В оборонном ведомстве заявили, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 25 человек. Он также сообщил, что из-за нехватки топлива и отсутствия связи возникли сложности с транспортировкой раненых и пострадавших.



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