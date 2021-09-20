"Единая Россия" набрала 47,16% после обработки более 60% протоколов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Единая Россия" набрала 47,16% голосов на выборах в Госдуму по итогам обработки 60,06% протоколов. Об этом свидетельствуют последние данные Центризбиркома РФ.

На втором месте остается КПФР, партия набрала 20,89%, на третьем – ЛДПР с 7,90%. В первой пятерке также "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" – 7,54% и 5,77% соответственно.

Остальные партии, по предварительным данным, не преодолели пятипроцентный барьер.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.