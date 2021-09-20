ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Москве после обработки более 50% протоколов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Москве с 39,6% голосов после обработки 50,3% протоколов.
Об этом свидетельствуют данные на табло Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, передает ТАСС.
У КПРФ – 20,3%, у партии "Новые люди" – 7,3%", у ЛДПР и "Справедливой России" – по 7,2%.
Как рассказал руководитель штаба Алексей Венедиктов, все данные онлайн-голосования по одномандатным округам в Госдуму загружены. В статистике сейчас отображается результат обработки как электронных, так и бумажных бюллетеней, по мере поступления.
Ранее в Общественно штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали, как проверяют голоса с "отложенным решением". По словам Венедиктова, их дополнительно пересчитывают, чтобы удостовериться в корректности результатов голосования.
ЦИК: окончательные итоги выборов ожидаются к утру 20 сентября
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