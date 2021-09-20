"Единая Россия" набрала 46,11% после обработки более половины протоколов

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"Единая Россия" набрала 46,11% голосов по итогам обработки 50,02% протоколов. Таким образом, партия сохранят лидерство на выборах депутатов в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

На втором месте остается КПФР – 21,40%, на третьем ЛДПР – 8,07%. "Справедливая Россия – За правду" по итогам обработки больше половины протоколов набирает 7,62%, "Новые люди" – 5,97%.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.