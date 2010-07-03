В Госдуме оценили заявление Киева о деградации санкций против России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова главы украинского МИД Вадима Пристайко, который заявил, что антироссийские санкции "начинают идеологически разваливаться" и деградировать.

Бальбек считает, что санкционный режим позволяет Европе не доводить отношения с Россией до "точки кипения", уточнив, что в связи с этим в ближайшее время не стоить надеется на пересмотр санкционной политики, передает RT.

Ранее Пристайко заявил, что идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться и деградировать. При этом он добавил, что на Украине встревожены заявлениями о "переутверждени" санкций на полгода.

До этого в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия" Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России.

"Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", – сказал украинский лидер.

Он добавил, что счастьем для народа Украины будет завершение войны в Донбассе.

27 июня Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении РФ до 31 января 2020 года. Вместе с тем до 23 июня 2020 года были продлены отдельные ограничительные меры против Крыма и Севастополя.

26 июня российское правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции, оно будут действовать до конца 2020 года. Первоначальный указ был подписан Владимиром Путиным в августе 2014 года. Документ запрещает импорт в РФ некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, рыба, колбасы, фрукты, овощи и молочная продукция.

