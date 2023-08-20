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Заседание по военной помощи Киеву на базе "Рамштайн" состоится на неделе с 18 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова.

Ключевой темой встречи будет противовоздушная оборона украинского неба.

По словам украинского министра обороны, Киев продолжает нуждаться в системах ПВО, а также зависит от поставок ракет, радаров и авиации. Кроме того, для Киева остается приоритетом артиллерия и боеприпасы к ней. Также Резников добавил, что именно на потребности Украины должны ориентироваться военные бюджеты государств, поставляющих военную технику Киеву.

"Это значит, что наши партнеры должны понимать, как им долгий горизонт планирования определять у себя: свои бюджеты, разгон своего производства", – подчеркнул Резников.

При этом все больше западных партнеров Украины убеждаются в том, что обещанное контрнаступление провалилось. Согласно информации, за десять недель боевых действий линии фронта не изменились. По словам аналитиков, чем дольше будет продолжаться контрнаступление, тем выше шанс его провала. А потери ВСУ с начала контрнаступления в течение июня–июля составили более 43 тысяч военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников.