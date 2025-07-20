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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин возвысил Россию.

"Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России – работу, которая гораздо лучше, чем (та, которую проделывал. – Прим. ред.) любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается", – заявил Карлсон в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Журналист отметил, что немецкие граждане должны быть в ярости на собственных политиков. По его словам, бывший канцлер Ангела Меркель "буквально разрушила" ФРГ после того, как пустила в страну огромное количество мигрантов. Карлсон отметил, что считает Меркель преступницей.

"Я задаюсь вопросом, есть ли кто-то в Германии, кто это ясно видит", – отметил журналист.

Также Карлсон заметил, что в ФРГ тему последствий массовой миграции принято не поднимать в публичном пространстве.

Ранее Карлсон также заявлял, что Соединенные Штаты проиграли в противостоянии с Россией, которое вели Госдеп, Пентагон, ЦРУ и прочие американские спецслужбы. Журналист отметил, что действия Вашингтона против РФ никак не были связаны непосредственно с Украиной. Более того, в Белом доме даже не замечали, что происходит с населением Украины и государством в целом. В конечном итоге США попросту уничтожили Украину, пытаясь одолеть Россию, добавил Карлсон.