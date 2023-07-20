Совбез ООН обсудит прекращение зерновой сделки 21 июля

Фото: ТАСС/Wang Fan

Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с выходом России из зерновой сделки 21 июля. Об этом в Twitter заявило постпредство Великобритании.

Согласно информации, заседание состоится по инициативе западных стран в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 по московскому). На нем Совбез обсудит гуманитарные последствия прекращения сделки.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления черноморской инициативы.

Позже МИД РФ объяснил отказ Москвы продлевать сделку тем, что за весь период существования соглашений на долю беднейших государств пришлось меньше 3% грузов. Помимо этого, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в случае, если препятствия для ее сельскохозяйственного экспорта будут сняты.

Также сообщалось, что Анкара продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки. Телеканал CNN Türk, в свою очередь, сообщил, что российская делегация покинула Стамбульский координационный центр по зерновой сделке.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос