Посольство Исландии в Москве приостанавливает свою деятельность с 1 августа

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Временный поверенный в делах Исландии в РФ уведомил МИД РФ о приостановке с 1 августа деятельности своего посольства в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика.

В министерстве отметили, что исландская сторона посчитала, что торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на самом низком уровне, и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправданно.

В июне министр иностранных дел Исландии Тордис Кольбрун Гильфадоттир приняла решение приостановить работу посольства в Москве. Вместе с этим исландская сторона потребовала от РФ ограничить деятельность диппредставительства в Рейкьявике и понизить уровень дипмиссии.

В иностранном внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что приостановка работы посольства в Москве не является разрывом сотрудничества. По возможности Рейкьявик сделает приоритетом ее возобновление.

В МИД РФ в ответ заявили, что решение властей Исландии разрушает весь комплекс российско-исландского взаимодействия. На все антироссийские действия последует соответствующий ответ.

В министерстве добавили, что ответственность за такое развитие ситуации лежит на Рейкьявике. Впредь российская сторона будет учитывать эту недружественную меру при выстраивании связей с Исландией в будущем.