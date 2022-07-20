Все выступления на неделе высокого уровня ГА ООН пройдут в очном формате

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Все выступления на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН 20–26 сентября пройдут в очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы 76-й сессии Генассамблеи Полину Кубияк.

Предварительно отмечается, что выступление представителя России на неделе высокого уровня запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что призывы исключить Россию из Совета безопасности и Генассамблеи ООН являются актерским шагом, направленным на привлечение внимания.

Еще до этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что не видит возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. При этом она отметила, что можно сделать присутствие РФ в данном органе некомфортным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.