В Кремле ответили на сообщения о раннем доступе к вакцине от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Кремле заявили, что не располагают информацией об участии сотрудников администрации президента в программах апробирования вакцины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сам прививку от коронавирусной инфекции не делал, передает РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что чиновникам РФ еще в апреле предоставили доступ к экспериментальной вакцине. В материале речь шла о разработке НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, предлагали ли ему или кому-то из сотрудников АП сделать тестовую прививку от COVID-19, ответил отрицательно. "Нет. ...Мне прививка особо не нужна, потому что я переболел. И про то, что кто-то делал в администрации, мне, честно говоря, неизвестно", – прокомментировал Песков.
Он подчеркнул, что не знает о добровольцах из администрации главы государства, якобы принимающих участие в подобной программе.
В конце мая Пескова выписали из больницы. Свое выздоровление представитель Кремля подтвердил лично, ранее он заболел коронавирусом.
Кроме того, коронавирусом переболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Болезнь у него проходила в легкой форме, на время болезни он не выполнял служебные обязанности.
В России выявлено 777 486 случаев COVID-19, вылечились 553 602 человека, скончались 12 427.
Ранее выписана последняя группа добровольцев, тестировавших вакцину против COVID-19. Как отметила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств, главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцину.
Первая регистрация российской вакцины от COVID-19 намечена на август
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: