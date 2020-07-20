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Москва 24

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Политика

13:26

В Кремле ответили на сообщения о раннем доступе к вакцине от COVID-19

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле заявили, что не располагают информацией об участии сотрудников администрации президента в программах апробирования вакцины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сам прививку от коронавирусной инфекции не делал, передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что чиновникам РФ еще в апреле предоставили доступ к экспериментальной вакцине. В материале речь шла о разработке НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, предлагали ли ему или кому-то из сотрудников АП сделать тестовую прививку от COVID-19, ответил отрицательно. "Нет. ...Мне прививка особо не нужна, потому что я переболел. И про то, что кто-то делал в администрации, мне, честно говоря, неизвестно", – прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что не знает о добровольцах из администрации главы государства, якобы принимающих участие в подобной программе.

В конце мая Пескова выписали из больницы. Свое выздоровление представитель Кремля подтвердил лично, ранее он заболел коронавирусом.

Кроме того, коронавирусом переболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Болезнь у него проходила в легкой форме, на время болезни он не выполнял служебные обязанности.

В России выявлено 777 486 случаев COVID-19, вылечились 553 602 человека, скончались 12 427.

Ранее выписана последняя группа добровольцев, тестировавших вакцину против COVID-19. Как отметила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств, главный исследователь Елена Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцину.

Первая регистрация российской вакцины от COVID-19 намечена на август

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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