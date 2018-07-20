МИД призвал устроить флешмоб в поддержку арестованной в США Бутиной

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МИД России объявил, что запускает флешмоба в связи с арестом в США россиянки Марии Бутиной. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Facebook.

"В связи с арестом в #США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии", – говорится в сообщении дипломатического ведомства, пишет "Газета.ру".

Ранее стало известно, что Бутину смогут посетить в США российские дипломаты.

Россиянке уже предъявляли обвинения только по статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации". Теперь ее обвиняют еще и по статье "работа иностранным агентом без регистрации". Накануне Бутину поместили под стражу до начала слушания ее дела по существу.