Адвокат замминистра обороны Иванова заявил, что он был уволен из ведомства

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова уволили из ведомства, однако это не связано с его уголовным делом по получению более миллиарда рублей взятки, заявил его адвокат Мурад Мусаев. Его слова передает ТАСС.

Мусаев уточнил, что кадровый состав Минобороны недавно сильно поменялся.

До этого некоторые СМИ писали, что Иванов сам заявлял о том, что больше не занимает данный пост, при этом другие журналисты утверждали, что он такого не говорил.

Помимо этого, в зале суда Иванову и его предполагаемому сообщнику бизнесмену Сергею Бородину продлили арест до 23 сентября.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля, свою вину он не признал. По версии СК, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Бородина заключили под стражу 24 апреля. По версии следствия, Бородин дружил с Ивановым, поэтому получал взятки, оказывая услуги имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Вместе с ними под стражу были заключены Александр Фомин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, последнего арестовали за растрату.