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Членов международных террористических организаций вербуют для доставки на Украину и последующей инфильтрации в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора ФСБ России – руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Игоря Сироткина.

Он также отметил, что озабоченность вызывает перемещение иностранных террористов с южного направления на европейский континент в потоках нелегальной миграции. По мнению Сироткина, это может быть чревато распространением там идеологии терроризма, применением ее на практике.

"Особенно учитывая, что эта деятельность попадает на подготовленную почву возрождаемых в ряде европейских стран неонацистских и крайне националистических идей", – сказал Сироткин во время выступления на конференции высокого уровня глав антитеррористических структур в ООН.

Ранее посольство РФ в США заявило, что Штаты предпочитают "не замечать" тот факт, что Киев, получая помощь от Вашингтона, не скрывает своих террористических действий.

Дипмиссия также назвала исключительным лицемерием рассуждения о том, что присваивать или не присваивать России статус "страны – спонсора терроризма". Там отметили, что террористическим является именно режим президента Украины Владимира Зеленского, для которого "человеческая жизнь не стоит и гроша".

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