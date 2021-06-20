Явка на досрочных выборах в парламент Армении составила 49,4%

20 июня, 20:39
Фото: depositphotos/vladek
В Армении состоялись досрочные выборы в парламент страны. Явка на момент закрытия избирательных участков составила 49,4 процента, сообщается на сайте ЦИК республики. Свой голос отдали 1 281 174 человека.
В выборах принимали участие 25 партий и блоков. Среди них числятся партия исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения".
В 7:00 по московскому времени по всей республике открылись 2 008 избирательных участков. Сообщалось, что голосование завершится в 19:00.
Проходной барьер для партий установлен на уровне 5 процентов, для альянсов – 7 процентов. Порога явки нет. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе. Гарантированные мандаты получат представители езидской, русской, ассирийской и курдской общин.
За выборами следили 483 международных наблюдателя из восьми организаций и около девяти тысяч местных наблюдателей. На 1,5 тысячи избирательных участках были установлены видеокамеры.
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