Украинские военные арестовывали жителей Артемовска за чтение российских новостей – СМИ

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Украинские военные увозили людей читающих российские СМИ в Артемовске, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова жительницы города Марии.

"Один раз было такое, что я даже своего одноклассника среди них видела. Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне и просто его потом забрали. Заломали жестко, руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем", – рассказала женщина.

Как подозревает Мария, при досмотре у мужчины нашли связанный с Россией контент. По ее словам, все гражданские в Артемовске читали российские СМИ и телеграм-каналы, однако скрывали это от украинских полицейских и военных.

Жительница заявила, что представители киевской власти регулярно проверяли у местных жителей телефоны. Причиной для задержания могла стать подписка на любые российские медиа, а также на независимые от Украины источники информации.

"Мы удаляли все переписки. Старайся отослать сообщение, отослал, быстро все удалил, почистил, и спокойно выходишь. Потому что можешь подниматься наверх из подвала, там они (украинские военные. – Прим. ред.) могут стоять и попросить твой телефон. И все как бы. Боялись всего", – делится Мария.

Ранее эвакуированные российскими военными жители Артемовска рассказали, что многие отказывались уезжать из Артемовска на территории, подконтрольные киевскому режиму. Кроме того, местное население старалось меньше общаться с украинскими солдатами. Отмечается, что в данный момент беженцы находятся в пунктах временного размещения.