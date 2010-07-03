Помпео созвонился с Зеленским и Порошенко

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Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Отмечается, что американский госсекретарь совершил звонок в ночь на 20 апреля. Он решил связаться с политиками, чтобы выразить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что в разговоре Помпео заявил о готовности США работать с тем, кого выберет украинский народ.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. На 21 апреля был назначен второй тур. 19 апреля также состоялись дебаты кандидатов.