Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса о встрече Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
"Раскритиковав Эстонию за визит ее президента Керсти Кальюлайд в Россию, Литва ведет себя как старший по дому, в обязанности которого вменено и слежение за поведением жильцов", – говорится у него на странице в Facebook.
При этом он отметил, что единство стран Балтии должно строиться исключительно на здоровой основе.
Ранее Линкявичюс заявил, что Таллину стоит осторожно подходить к диалогу с Москвой. Он подчеркнул, что так государства смогут противостоять попыткам проверить единство европейских или Балтийских стран.
Руководитель внешнеполитического ведомства Литвы уточнил, что перед визитом Кальюлайд Таллин не предоставил сведений о встрече с российским лидером.
В Москву Кальюлайд прибыла 18 апреля. Она приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики и пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов.
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