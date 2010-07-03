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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса о встрече Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.

"Раскритиковав Эстонию за визит ее президента Керсти Кальюлайд в Россию, Литва ведет себя как старший по дому, в обязанности которого вменено и слежение за поведением жильцов", – говорится у него на странице в Facebook.

При этом он отметил, что единство стран Балтии должно строиться исключительно на здоровой основе.

Ранее Линкявичюс заявил, что Таллину стоит осторожно подходить к диалогу с Москвой. Он подчеркнул, что так государства смогут противостоять попыткам проверить единство европейских или Балтийских стран.

Руководитель внешнеполитического ведомства Литвы уточнил, что перед визитом Кальюлайд Таллин не предоставил сведений о встрече с российским лидером.

В Москву Кальюлайд прибыла 18 апреля. Она приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики и пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов.