Оставшиеся серии "20 вопросов Владимиру Путину" объединят в один фильм

Фото: kremlin.ru

Оставшиеся серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину" покажут в рамках большого фильма, сообщает ТАСС.

Выход следующей серии планировался 23 марта. Организаторы проекта отказались от такого формата, поскольку вопросы современной новостной повестки оказывались более востребованными, нежели изначальная цель. Авторы стремились вместе с президентом России оценить перемены в стране за прошедшие 20 лет.

Помимо оставшихся серий, в фильм войдут кадры, которые расскажут о создании проекта. Кроме того, покажут фрагменты, которые не попали ни в одну из серий.

В фильме Путин выскажется о свободе слова и роли журналистов в современном обществе. Также глава государства расскажет о семье, отдыхе и своих личных потерях.

В рамках проекта российский лидер поделился мнением по поводу различных аспектов развития общественно-политической и экономической сферы России. Так, Путин рассказал, что ему не нравится, когда его называют царем. Он отметил, что царь отдает приказы и почти ничего не делает, а президент ежедневно работает.

Президент также отметил, что за последний год политическое сознание россиян значительно выросло. Касаясь вопроса несистемной оппозиции, Путин подчеркнул, что она не является врагом страны, однако вместе с критикой власти должна создавать конструктивные предложения для решения проблем.

Российский лидер считает, что в парламенте должны проходить дискуссии, и еще раз подчеркнул, что в России должна быть любая оппозиция. Обращаясь к вопросу о санкциях, Путин сообщил, что Россия смогла компенсировать все убытки от них.