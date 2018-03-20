В Антальи одну из улиц переименуют в честь российского посла Карлова

20 марта 2018, 15:27
Фото: AP/Burhan Ozbilici
Одна из улиц в городе Демре в провинции Анталья назвали в честь российского посла в Турции Андрея Карлова, убитого в декабре 2016 года, сообщает Anadolu.
Решение о переименовании принято городским советом Антальи. Кроме того, на этой улице, ведущей к церкви Святого Николая, 22 марта установят барельеф Карлова.
По словам главы муниципалитета Антальи Мендереса Тюреля, Турция "никогда не забывала, не забудет и не даст забыть русских друзей".
С 20 по 27 марта в Турции проходят Дни памяти Андрея Карлова. Организованы выставка, концерт, экскурсии по музеям, церкви Святого Николая и античному городу Андриаке. Также организован тур в город Каш.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2017 года в Центре современного искусства в Анкаре. Нападение произошло, когда российский дипломат выступал с речью на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки".
Стрелявшим оказался сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали на месте. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".
Карлову посмертно присвоено звание Героя России. В посольстве России в Анкаре установлен его бюст.
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