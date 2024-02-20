Пленный командир роты "Азова" из Авдеевки рассказал о канадских наемниках на стороне ВСУ

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Российские военные взяли в плен командира роты "Азова" (объединение признано террористическим и запрещено в РФ) во время боя за опорный пункт в Авдеевке. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

"Противник, боясь окружения – быть взятым в кольцо, отступал, бежал", – рассказал военнослужащий штурмового подразделения группировки "Центр".

По его словам, в ходе боя за опорный пункт был взят в плен командир "Азова", который пошел на диалог и рассказал о канадских и грузинских наемниках, воевавших на стороне ВСУ. Согласно допросу пленного, в его роте было порядка 10 канадцев.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что приказ Сырского об оставлении города был выпущен лишь спустя день после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ из Авдеевки.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки