В Киеве назвали катастрофой отключение Starlink на новых российских территориях

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Украинский вице-премьер Михаил Федоров заявил, что если терминалы спутниковой связи Starlink на новых территориях России будут отключены, то это станет катастрофой для Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Федоров отметил, что терминалы Starlink играют ключевую роль в обеспечении боевых действий ВСУ по всей линии фронта. При этом, по его словам, для боевых задач на море Украина использует другие системы связи.

Однако, по словам вице-премьера, если работа Starlink над территориями новых российских регионов будет отключена, то это станет катастрофой для Киева, так как военные на передовой не смогут применять "определенные технологии", связанные с беспилотниками.

Ранее Илон Маск сообщил, что его компания не продает Starlink России. Таким образом бизнесмен отреагировал на информацию СМИ о том, что его организация стала продавать терминалы спутникового интернета в Россию.

В Пентагоне заявили о попытках России нарушить работу Starlink на Украине