В ЕК назвали спекуляцией расследование Херша о диверсии на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к организации взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" является спекуляцией, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини, отказавшись прокомментировать его выводы. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов "Северный поток". Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос – это официальное расследование", – подчеркнула она.

Данное заявление стало первой официальной реакцией ЕК на статью Херша.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование, в котором заявил о причастности США и Норвегии к терактам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Он утверждал, что водолазы США в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы.

Три утечки обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока".

Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.



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