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Москва 24

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Политика

15:33

Москва обеспокоена случаями невыдачи делегатам виз США для работы в ООН

политика за рубежом

Фото: Москва 24

В Кремле выразили обеспокоенность сложившейся тенденцией с невыдачей российским дипломатам виз в США для работы в ООН.

"Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов в Организации Объединенных Наций", – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, это мешает работе ООН и является большой проблемой. В связи с этим Россия неоднократно поднимала вопрос по линии дипломатического ведомства перед Организацией.

Отмечается, что с невыдачей виз россияне стали сталкиваться с 2014 года после того, как были ухудшены отношения между странами на фоне ситуации в Крыму и Донбассе. На сегодняшний день проблема стала носить регулярный характер.

Ранее в Совфеде назвали политическим хамством отказ российской делегации в выдаче американских виз. Олег Морозов отмечал, что подобные действия указывают на нежелание американцев решать вопрос разоружения.

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