СМИ и операторов связи обязали оповещать о чрезвычайных ситуациях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в окончательном чтении закон, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях, сообщает Агентство "Москва".

Способ распространения информации будет зависеть от формата работы СМИ. В соответствии с этим будет создаваться форма обращения, будет ли это требование выпустить в эфир или опубликовать электронную информацию.

Согласно закону, у органов исполнительной власти всех уровней появится право обращения к СМИ и операторам связи с требованием передать информацию, касающуюся экстренной ситуации, для населения.

Ранее в Госдуме приняли закон, согласно которому право на получение материнского капитала получили семьи, у которых появился первый ребенок.

Также Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики без признаков пропаганды.