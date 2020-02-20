СМИ и операторов связи обязали оповещать о чрезвычайных ситуациях

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Госдума приняла в окончательном чтении закон, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях, сообщает Агентство "Москва".
Способ распространения информации будет зависеть от формата работы СМИ. В соответствии с этим будет создаваться форма обращения, будет ли это требование выпустить в эфир или опубликовать электронную информацию.
Согласно закону, у органов исполнительной власти всех уровней появится право обращения к СМИ и операторам связи с требованием передать информацию, касающуюся экстренной ситуации, для населения.
Ранее в Госдуме приняли закон, согласно которому право на получение материнского капитала получили семьи, у которых появился первый ребенок.
Также Госдума отменила штрафы за использование нацистской символики без признаков пропаганды.