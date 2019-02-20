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18:47

В Эстонии заявили о подготовке к войне

политика

18:47

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Фото: ТАСС/Mindaugas Kulbis/AP

Инвестиции Эстонии в сферу обороны свидетельствуют о подготовке государства к войне. Такую точку зрения высказал руководитель отдела по оборонным инвестициям Минобороны страны Кусти Сальм на конверенции Eesti 100Pluss Visioon.

"Самое важное, что я сейчас скажу, – это с политической точки зрения немного некорректно – но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне", – приводит слова чиновника издание Postimees.

Он отметил, что закупки Эстонии и обучение солдат связаны с безопасностью при подготовке к войне.

Ранее парламент прибалтийского государства одобрил проект бюджета на 2019 год. Страна потратит на оборону около 2,2% ВВП. 40% оборонного бюджета направят на различные закупки, уточняет ТАСС.

Прибалтийские государства, в том числе Эстония, неоднократно указывали на якобы существующую военную угрозу со стороны России.

В январе текущего года эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в стране ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, а также приобрести корабли, чтобы уничтожить российский торговый флот. По его словам, Россия готовится к "маленькой и победоносной войне" с Эстонией. Его же предложение заставит Москву заплатить высокую цену за нападение на страну.

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