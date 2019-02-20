Трамп подписал документ о создании Космических сил ВС США

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Американский президент Дональд Трамп распорядился создать Космические силы, которые войдут в состав министерства ВВС США. Текст подписанной им директивы опубликован на сайте Белого дома.

Новое подразделение станет шестым видом Вооруженных сил Штатов. Подготовить законопроект для внесения в Конгресс поручено главе Пентагона.

В документе сказано, что во главе Космических сил встанет начальник штаба, которого назначит глава государства и утвердит Сенат. Руководитель нового типа ВС будет подчиняться министру ВВС.

Космические силы наделят таким же статусом, как и Корпус морской пехоты. Это значит, что они не будут полностью самостоятельными, как это предполагалось ранее.

Впервые о создании Космических сил Трамп заговорил в июне минувшего года. Их организационную основу американское правительство рассчитывает сформировать к 2020 году. Пока что в структуру Пентагона входят министерства сухопутных войск, ВМС и ВВС, которые управляют соответствующими видами ВС.