Reuters: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне

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Избранный президент США Дональд Трамп намерен восстановить смертную казнь на федеральном уровне, сообщило агентство Reuters. Журналисты сослались на данные, полученные от будущих американских чиновников.

Мораторий на казнь был введен при действующем американском лидере Джо Байдене. В 2021 году его объявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Подразумевалось, что в стране больше не будут приводиться в исполнение смертные приговоры. Это правило действовало на федеральном уровне в период проверки соответствующих процедур министерства юстиции.

Сам Трамп в декабре 2024 года писал на своей странице в соцсети Thruth Social, что после инаугурации потребует от американского Минюста вернуть смертную казнь для осужденных за убийство и изнасилования для защиты от таких людей детей и их семьи.

Кроме того, политик раскритиковал Байдена, который смягчил 37 осужденным меру пресечения с казни на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. Избранный американский лидер утверждал, что подобные решения лишь расстраивает родных жертв.