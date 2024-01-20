20 января, 11:39Политика
Более 12 тысяч предложений поступило в избирательный штаб Путина с 9 января
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Более 12 тысяч предложений и пожеланий направили в приемные предвыборного штаба Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.
По его словам, такое количество предложений и пожеланий поступило с момента запуска работы избирательного штаба, то есть с 9 января.
8 декабря Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.
18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.
Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря.
Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня
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