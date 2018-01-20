Китай обвинил США в нарушении национального суверенитета

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Китай назвал проход эсминца ВМС США в спорном районе Южно-Китайского моря "нарушением суверенитета и безопасности" страны. Как говорится заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана, Пекин выражает "сильное недовольство" в связи с инцидентом и намерен принять меры для защиты своего суверенитета.

"Настаиваем на том, чтобы американская сторона немедленно исправила свои ошибки, прекратила подобные провокационные действия во избежание нанесения ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в регионе", –

отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что стратегическое соперничество между государствами, а не терроризм является основной угрозой национальной безопасности США. Это следует из рассекреченной версии новой стратегии национальной обороны, которая была обнародована Пентагоном.

В документе представлены "три крупные группы, бросающие вызов" Соединенным Штатам. Первая из них – "ревизионистские державы", стремящиеся обеспечить такое мироустройство, которое противоречит американским "интересам и ценностям". К ним относятся Китай и Россия.