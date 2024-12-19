В Курской области бойцы могут получить статус ветеранов боевых действий в начале 2025 года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветеранов боевых действий уже разработан. Вопрос может быть решен в начале 2025 года, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы с депутатом (Дмитрием. – Прим. ред.) Вяткиным такие поправки подготовили, направили их в правительство еще в августе, до сих пор не получили положительного заключения", – приводит ТАСС слова Нилова.

Глава комитета также выразил мнение, что с учетом позиции президента этот вопрос может быть урегулирован в начале года.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции подчеркнул, что в Курской области необходимо исправить ситуацию с выплатами бойцам. Главе государства доложили о том, бойцы в регионе получают выплаты как участники контртеррористической операции, а не как участники СВО.

В ответ Путин пообещал, что все проблемы с выплатами военнослужащим будут исправлены и все пересчитают задним числом. Президент также добавил, что пострадавшие жители Курской области получат все, что им причитается.