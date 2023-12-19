Ребенка вернули с Украины в Россию при посредничестве Катара

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Ребенок возвратился с Украины в Россию при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает ТАСС.

Девятилетний мальчик встретился с мамой в столичном аэропорту Внуково в ночь на вторник, 19 декабря. По словам матери, ее сын находился на Украине еще с 2019 года. Ребенок прилетел в Москву рейсом из Стамбула.

В начале ноября Львова-Белова сообщила, что пять детей, которые были в разлуке с родными в ходе проведения СВО, вернулись из России на Украину. Была проведена трехсторонняя работа России, Украины и Катара.

Детский омбудсмен также заявила, что политики и общественные деятели Запада перевирают факты и выставляют эвакуацию украинских детей как насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию.



Новые правила въезда граждан Украины в Россию вступили в силу с 16 октября