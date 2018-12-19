В Совете Федерации заявили о пустых ультиматумах США по ДРСМД

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ультиматумы, которые США предъявляют России в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), неприемлемы и беспочвенны.

Он напомнил недавнее заявление Владимира Путина, который отметил, что в военном бюджете США на 2019 год предусмотрены расходы на разработку новых ракетных систем средней и меньшей дальности.

"Это говорит о том, что вопрос для них решен. В бюджет виртуальные цифры не закладываются, а все, что происходит в последнее время, – попытка подтолкнуть Россию к первому шагу, к выходу из договора, чтобы потом все свалить с больной головы на здоровую", – подчеркнул Джабаров в беседе с RT.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение США выйти из ДРСМД окончательное. Он отметил также, что Москва соблюдает положения договора. По мнению президента России, выход США из ДРСМД подстегнет гонку вооружений.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Москвы есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. В противном случае Вашингтон приостановит свои обязательства по договору.