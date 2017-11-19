Лавров передал президенту Азербайджана "теплые приветы" от Путина

19 ноября, 20:22
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентам Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече российский дипломат передел главе государства "привет" от Владимира Путина.
"Вы (Ильхам Алиев) совсем недавно встречались с президентом Российской Федерации в Тегеране. Это было 1 ноября. Он передает вам самые теплые приветы. С удовольствием вспоминает ваши контакты", – цитирует Лаврова ТАСС.
Министр отметил рост товарооборота между двумя странами, который за девять месяцев текущего года составил более 60 процентов. "Это очень серьезный шаг к тому, чтобы имевшую место несколько лет тенденцию к снижению товарооборота обратить вспять, набрать темпы", – сказал Лавров.
По словам главы российского МИД, Россия будет прилагать усилия для урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Ранее Путин заявил, что Россия готова поставлять газ на север Ирана через трубопроводную систему Азербайджана. Об этом президент сообщил по итогам трехстороннего саммита с участием глав Азербайджана и Ирана.
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