Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров

Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

Бывший министр культуры СССР Василий Захаров скончался в возрасте 89 лет. Об этом РИА Новости сообщил Михаил Лавров, внук бывшего секретаря ЦК КПСС Вадима Медведева, работавшего с Захаровым.

"17 октября, позавчера, это произошло", – сообщил он.

О причинах смерти экс-министра культуры СССР Лавров не рассказал.

Василий Захаров родился в 1934 году. В период с 1983 по 1986 год он выполнял функции первого заместителя заведующего отделом ЦК КПСС. Должность министра культуры Советского Союза Захаров занимал с 1986 по 1989 год.

C 1989 по 1990 год функционер был заместителем председателя Совета министров РСФСР. С 1990 по 1994 год Захаров занимал пост советника-посланника посольства СССР и России в Югославии.

