В Думу внесли проект обращения к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Комитет Госдумы по международным делам внес в палату парламента проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН) и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета, лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Отмечается, что депутаты ГД призвали незамедлительно принять все возможные меры, чтобы остановить кровопролитие и эскалацию насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта. Кроме того, они призвали остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке.

В проекте подчеркнули, что свидетельством масштабов трагедии стала ракетная атака на больницу в Газе. По мнению депутатов, непропорциональное применение и неоправданная жестокость привели к гибели нескольких тысяч человек.

"Варварские методы решения политических проблем вооруженным путем повлекли многотысячные антисемитские и исламофобские протесты по всему миру", – сказано в тексте.

Добавляется, что депутаты ГД осудили нарушение гуманитарного права сторонами конфликта. Речь идет об использовании запрещенных международными договорами боеприпасов, нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, проведении ковровых бомбардировок и принудительном переселении мирных жителей.

Госдума призвала парламентарии всех стран мира приложить необходимые усилия для прекращения боевых действий, оказания необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших, а также для организации гуманитарных коридоров.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Более 12,5 тысячи палестинцев пострадали от ударов Израиля по сектору Газа. Число погибших превысило 3,4 тысячи. Не менее 4,8 тысячи пострадавших не могут получить лечение.

Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Пострадали порядка 4,5 тысячи граждан Израиля.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Позднее Армия обороны Израиля опубликовала кадры с беспилотника, которые, по ее данным, свидетельствуют о непричастности Израиля к удару по баптистской больнице. Военные обратили внимание на отсутствие воронок, которые обычно остаются из-за разрыва израильских боеприпасов.

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек