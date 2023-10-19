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Власти США смягчили санкции против Венесуэлы, главным образом в нефтяном и газовом секторах. Об этом со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга сообщает ТАСС.

Чиновник уточнил, что в Вашингтоне решили смягчить рестрикции из-за договоренностей правительства Боливарианской Республики и венесуэльской оппозиции о гарантиях на президентских выборах.

"В соответствии с нашей долгосрочной политикой в результате этих договоренностей Соединенные Штаты предоставят ограниченные смягчения санкций, в первую очередь в нефтегазовом секторе", – заявил он.

Минфин США выпустил генлицензию, временно разрешающую операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и государственной золотодобывающей компанией Minerven.

Представитель вашингтонской администрации подчеркнул, что правительство США сохраняет за собой право изменить или отменить решение о смягчении санкционного режима, а действие генлицензии будет продолжено в том случае, если Венесуэла исполнит обязательства по проведению выборов.

Ранее правительство Венесуэлы предложило создать свободную от санкций зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций стран Запада. Глава МИД страны Иван Хиль Пинто заявил, что венесуэльская экономика, несмотря на "осадное положение, санкции и грабеж со стороны Запада" начала процесс восстановления.