Захарова ответила шуткой на заявление Армении о подготовке захвата власти

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила шуткой на недавнее заявление Следственного комитета Армении о группе, которую якобы готовили в России для захвата власти в республике. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?", – сказала она.

Ранее специалисты Службы национальной безопасности Армении предотвратили попытку узурпации власти по предварительному сговору. Следователи считают, что попытку военного переворота готовили несколько граждан республики совместно с выходцами из Нагорного Карабаха.

СК Армении утверждает, что подозреваемые уехали в Ростов-на-Дону с целью прохождения там особой подготовки. Целью учений якобы была попытка свержения власти, заявили в ведомстве.