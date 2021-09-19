Медведев не приехал в штаб "Единой России" из-за болезни – Турчак

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Секретарь Генсовета "Единой Росси" Андрей Турчак заявил, что Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки из-за болезни.

"Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами", – заявил Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР отметил, что Медведев попросил передать избирателям слова благодарности.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области.

Партия "Единая Россия" набрала 41,17% голосов по партийному списку по итогам обработки 15,01% протоколов. На второй позиции располагается КПРФ с результатом в 23,9%, на третьей – ЛДПР с 9,07% голосов.

В голосовании приняли участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Москвичи выбирали депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.