"Единая Россия" набрала 52,25% голосов по итогам ДЭГ в шести регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Партия "Единая Россия" набрала 52,25% голосов по партийному списку по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах РФ. Такие данные приводят в Центризбиркоме РФ.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 миллионов человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

Также возможность голосовать удаленно была предоставлена в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В России на данный момент полностью завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.