Предварительные итоги выборов в Госдуму-2021. Онлайн-табло





В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Предварительная явка на выборы на 18:00 составила 45,15%.

По данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия" с 45,2% голосов, следом идут КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%) и "Справедливая Россия – За правду" (7,9%).

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Кроме того, в семи регионах избиратели могли проголосовать онлайн. Явка на онлайн-голосование в Москве составила 96,5%.

Среди голосующих онлайн была запущена акция "Миллион призов", в ходе которой участники могли выиграть однокомнатные квартиры в Москве, автомобили, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов на посещение ресторанов, покупку продуктов, мебели или же их можно потратить на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

Первый розыгрыш, где разыграли 10 квартир и 50 машин, прошел 18 сентября. Второй розыгрыш, где случайным образом были выбраны пять обладателей новых квартир и 25 человек, которые получили автомобили, провели 19 сентября. Последний розыгрыш призов пройдет 20 сентября.