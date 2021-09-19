Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму в шести регионах превысила 93,21%

21:02
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Итоговая явка на онлайн-голосование на выборах депутатов Госдумы в шести субъектах РФ составила 93,21%, сообщил председатель территориального избиркома ДЭГ Илья Массух.
По его словам, прием бюллетеней граждан по дистанционному голосованию прекратился в 20:15 по московскому времени. Сейчас по общему федеральному округу выдано 592 388 бюллетеней. Принято бюллетеней 587 249, или 92,45%.
"Таким образом, сам процесс приема волеизъявления граждан завершен", – сказал Массух.
Онлайн-голосование проходило с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Также проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В голосовании приняли участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Жители столицы выбирали депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.
Итоговая явка онлайн-избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%
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