Гусь по кличке Ганс проголосовал на выборах в Ленобласти вместе с хозяином

Фото: vk.com/lomonosovlo

Житель Ленинградской области пришел на избирательный участок в сопровождении гуся по кличке Ганс. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Копорье Ломоносовского района на избирательный участок пришел гусь. УИК 645 еще не видел таких забавных гостей", – рассказали в пресс-службе главы администрации района.

Там уточнили, что серая птица прогуливалась как рядом с избирательным участком, так и непосредственно в помещении.

Хозяин Ганса рассказал, что птица живет у него около года и часто сопровождает его на прогулках или походах в гости. Владелец гуся добавил, что его птица умная и знает, за кого нужно голосовать.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что выборы в регионе прошли спокойно. Он отметил, что итоговая явка ожидается на уровне 40%.

В Москве участки для голосования на выборах в Госдуму закрылись в 20:00. Работу завершили 3,6 тысячи участков, после чего члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

