Врио главы Хабаровского края набрал 57,81% голосов после обработки 50,19% протоколов

Фото: ТАСС/Денис Дмитриев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует с 57,81% голосов на выборах главы региона после обработки 50,19% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного центра ЦИК.

Второе место занимает кандидат от партии "Справедливая Россия – За Правду" Марина Ким, которая набрала 24,31%. На третьем месте – представитель "Партии пенсионеров" Владимир Парфенов с 10,24% голосов.

Кандидат от партии "Родина" Бабек Мамедов набрал 3,28% голосов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.